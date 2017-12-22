Paket servisçinin dehşetinden kurtulmak için buzhaneye sığındılar

Şahsın tüm çalışanları öldürmek için işyerine geldiği ve tüfeği internet üzerinden kargo ile getirttiği öğrenildi. Restoranın mutfak kısmındaki çalışanların ise kurtulmak için işyerinin buzhanesine sığındıkları belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.30’da Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokak üzerindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, paket servis görevlisi 26 yaşındaki Sadam Korkmaz, birkaç gün önce işten çıkarıldı ve patronuyla tartışma yaşadı. Sabah saatlerinde işyerine hırkasına sardığı pompalı tüfekle gelen Korkmaz, işyeri sahibi 50 yaşındaki Gani Kocabaş’ı arkasından yaklaşarak kafasından vurdu. Hızla bodrum kattaki mutfağa inen şahıs diğer çalışan 47 yaşındaki Şenol Öztaş’ı yine kafasından vurarak öldürdü. Saddam Korkmaz, bir süre boğuşma yaşadığı gıda mühendisi 30 yaşındaki Gizem Ege’yi de başına ateş ederek öldürdü.

Buzhaneye sığındılar

Büyük korku yaşayan diğer çalışanlar ise kurtulmak için restoranın buzhanesine sığındı. Korkmaz, olayın ardından aynı silahla restoran içinde intihar etti.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek bilgi aldı. Çevik Kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından, Kocabaş, Öztaş, Ege ve Sadam Korkmaz’ın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Kocabaş’ın yakınları ise feryat ederek sinir krizi geçirdi.

Silahı kargodan aldığı ortaya çıktı

Öte yandan şahsın disiplinsiz davranışları, trafik cezaları nedeniyle birkaç kez işten çıkarıldığı ve patronuyla tartıştığı, "Ben bu adamı öldüreceğim" dediği öğrenildi. Bugün ise internet üzerinden satın aldığı ruhsatsız pompalı tüfeğin olduğu kutuyla işyerinin arka bahçesine gelen şahsın burada tüfeği çıkarıp fişekleri doldurduktan sonra üzerine montuyla kapattığı silahla işyerine girdiği bilgisine ulaşıldı.

"Herkesi imha etmeye gelmiş"

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek bilgi aldı. Uzunkaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İşyerinde çalışan bir şahıs iki gün önce işten çıkarılması gerekçesiyle patronu ile tartışıyor. Bugün de saat 10.30 sırasında işyerine geliyor, elindeki pompalı tüfeği hırkası ile sarmış, saklamış, işyeri sahibi Gani Kocabaş’ı yanına yaklaşıp arkasından kafasına ateş etmiş. Onu öldürdükten sonra koşarak bodrum kata mutfağa iniyor, çalışanlardan bir diğer şahsın hemen aynı şekilde başına ateş ediyor. Diğer çalışan gıda mühendisi çalışanla boğuşuyor. Bayana da ateş ediyor, başından öldürüyor. Diğer çalışanları da öldürecek onlar saklanmış. Tamamen hepsini imha etmeye yönelik bir cinnet hali var. Onlar saklanınca kendisi başına ateş ederek yaşamına son veriyor. Beş yıldır burada çalışıyor, evli, çocuğu var. Daha önce terör örgütüne üyelikten hakkında işlem yapılmış Muş’ta 2011 yılında" dedi.

"Sevilen biriydi"

Olayın tanıklarından Raziye Tabur, "5-6 senedir Ferhat burada çalışıyordu. Sabah 3 el silah sesi duydum. 4’üncü silah sesinde zemine indik. Diğer çalışanlar buzhaneye kaçmış yoksa onları da vuracakmış. Gani Kocabaş iyi bir insandı, kimseyle sorunu yoktu" dedi.