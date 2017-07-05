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05 Temmuz 2017 10:52

Pamfilya’dan iftira tepkisi

Pamfilya Otobüs A.

Pamfilya’dan iftira tepkisi

05 Temmuz 2017 10:52

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnce, şirketlerinin hizmetleri hakkında karalama kampanyası yürütüldüğün belirterek, kampanyayı yürüten kişilere sert tepki gösterdi.


Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnce, yaptığı yazılı açıklama ile Pamfilya A. Ş.’yi 2012 yılında kurduklarını ve esnafa faydalı olmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. “Pamfilya otobüs A.Ş şirketi kısa hatlarda çalışıyor. Eksik araç çalıştırıyor” gibi iftiralarla bazı kişiler tarafından karalama kampanyasının başlatıldığını belirten İnce, “Belediyenin alacağı otobüsleri almaması esnafın alması ve esnafımızı ileri götürme gayretlerimizin bazı kişileri çok rahatsız ettiğini ve yapılan hizmetleri karalama kampanyası içinde oldukları duyumunu alıyorum. İftiralarla insanları zehirleme çabalarınız, dün olduğu gibi bugün de başarılı olamayacaktır” diye tepki gösterdi.



“İspata davet ediyorum”


Pamfilya olarak sadece esnafın yanında olduklarını belirten İnce, “Atılan iftiraları ispata davet ediyorum. İddialarınızı ispat etmeniz gerekiyor. Bizler Pamfilya otobüs aş olarak birilerinin değil sadece ve sadece esnafın kılıcını sallayan, esnafın ve şoförlerimizin ekmeğini nasıl çoğaltırız düşüncesi ile 24 saat hizmet veren insanlarız” diye konuştu.




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