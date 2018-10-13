Pamuğun kilo fiyatı 3.80 TL olarak açıklandı

Çiftçinin ‘beyaz altın' olarak tabir ettiği pamukta Antalya'da üretime geri dönüldü. Geçtiğimiz yıl 2,5 TL'den alınan pamuğun kilo fiyatı bu yıl 3.80 TL olarak açıklandı. Antalya'da ise 60 bin dönümdeki ekimden 30 bin ton ürün bekleniyor.

Antalya'da 1 ay önce başlanan pamuk hasadının ardından çiftçinin merakla beklediği kilo fiyatı açıklandı. Geçtiğimiz yıl 2,5 TL'den alınan pamuğun kilo fiyatı bu yıl 3.80 TL olarak açıklandı. Pamuğun ANTBİRLİK kar farkı desteği ve devlet teşviki ile 5 TL'yi geçmesi bekleniyor. Türkiye'de pamuk üretiminde bu yıl ulaşılması beklenen 1 milyon ton üretimin ardından, Antalya'da hedef rekolte 30 bin ton olarak belirlendi.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, geçtiğimiz yıl 27 bin ton kütlü pamuk alımı gerçekleştirdiklerini ve fiyatın 2.5 lira olduğunu ifade etti. Yavuz, "Devlet kilo başına 75 kuruş teşvik verirken, biz de yıl sonu yaptığımız kardan çiftçiye kilo başına 45 kuruş fark verdik. Böylece Antalyalı çiftçi 2017/2018 yılında kilo başına 4.20 kuruş kazandı. Kütlü pamuğun fiyatını bu yıl 3.80 TL olarak belirledik. Bu rakam teşvik ve farklarla geçen yılki fiyattan daha yüksek hale gelecek" dedi.

Yüzde 10 artış sağlandı

Yavuz, "2006 ile 2016 yılları arasında Antalya'da pamuk ekimi-üretimi yüzde 60 geriledi. 2016-2018 yılları arasında yüzde 10 artış sağlandı. Bu yılki rekolte hedefimiz 30 bin ton kütlü pamuk alımı yapmak. Türkiye'nin lif bakımından en kaliteli pamuğu bölgemizde yetiştiriliyor. Pamuk stratejik bir ürün. Çünkü cebimizdeki para olmak üzere savaş sanayisine kadar 50'ye yakın alanda kullanılıyor" diye konuştu.

Ekim öncesi ve sonrası destek

ANTBİRLİK olarak pamuk ekiminin artması ve çiftçinin pamuk ekimine yönelmesi için önemli faaliyetler sürdürdüklerini anlatan Mustafa Yavuz, "Son yıllarda devletimiz pamuk ithalatından kurtulmak ve ülkede pamuk üretimini arttırmak için teşvik politikaları üretmeye başladı. Bizler de bu politikaya projelerimizle ivme kazandırıyoruz. Antalya, Serik, Manavgat, Yeniköy ve Kaş-Kınık Kooperatifleri olarak çiftçimize daha profesyonel pamuk yetiştirmesi için eğitim veriyoruz. 7 bin 500 üyemizden faal olan 4 bin çiftçiye 10 ziraat mühendisi ile ekim öncesi ve sonrası doğru yönlendirme yapıyoruz" dedi.