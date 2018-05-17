Pamuk çapasında işçi yevmiyesi 68 TL

Manavgat Ziraat Odası (MZO) Başkanı Rasim Metin, 2018 yılı pamuk çapalama ve biçerdöver rayiç bedel fiyatlarının belirlendiğini açıkladı. Metin, Antalya’da ekonomik olarak yetiştirilen tarla bitkilerinin zamanında ve tekniğe uygun hasat edilmesi, biçerdöverlerin kontrol edilmesi ve dane kaybının önlenmesi konusunda da karar alındığını söyledi.

İşçi yevmiyesi 68 TL

MZO Başkanı Metin, komisyon kararına göre pamuk çapalama işçi yevmiyesinin 68 TL olarak belirlendiğini söyledi. Metin, “İşçi yevmiyesi 68 TL olarak belirlenirken, çavuşluk ücreti olarak da kişi başına 1,20 TL verilmesi kararı alındı. 30 kişiye kadar 1 kişi, 30’un üzerinde çalışan durumunda 2 kişinin sucu olarak bulundurulmasına ve birer yevmiye almaları karara bağlandı. Yine pamuk çapalama işçisinin günlük 8 saat üzerinden öğleden önce 15 dakika ve öğleden sonra 15 dakika olmak üzere net çalışma süresi 7.30 saat olacak. İşçilerin nakliyesi ise pazarlığa tabi tutulacak” dedi.

Biçerdöver ücreti 19 ile 22 TL arasında

Komisyonda biçerdöver ücretlerinin de belirlediğini kaydeden Metin, “Biçerdöver ücreti KDV dahil yayla kesimi için dekarı 19 TL, sahil kesimi için 22 TL olacak. Sapı samandan ayıran Batöz’ün bir saatlik ücreti 63 TL (Harman Makinesi Savurmalı). 4 tonluk saman yapma ücreti 50 TL. Orak makinesinin bir dekar ücreti ise 22 TL. Sapların balya yapma ücreti olarak 20 kilogramlık balyaların bir balyasının 1,75 TL’ye yapılmasına karar verilmiştir. Biçerdöver ile biçme ve saman yapma ücreti ise dekar başına 50 TL olarak belirlenmiştir” diye konuştu.