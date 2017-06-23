Pamukkale Belediyesi’nden Deliktaş’ta 2 bin kişilik iftar sofrası

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Deliktaş ve çevre mahallelerde oturan 2 bin vatandaşla iftar yaptı. Başkan Gürlesin masaları tek tek gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Başkan Gürlesin, “Rahmet ve bereket ayı olan on bir ayın sultanı ramazan ayında sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ramazan’ın manevi atmosferinde aynı sofrada buluşmak, aynı lokmayı paylaşmak, gönül sofrasında bir araya gelmek bizler için büyük bir nimet. Bizler Pamukkale Belediyesi olarak farklı mahallelerde iftar sofraları düzenledik. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız farklı mahallelerde iftar yapıyor özellikle dikkat ediyoruz. Onların iftar sofrası kurmadığı mahallelere de bizler iftar sofrası kurarak siz vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Amaç daha fazla insanımıza ulaşabilmek. Amacımız insanlarımızdan ayrı olmadığımızı, sizlerden farklı düşünmediğimizi göstermek. Belediye Başkanı olduk, makam sahibi olduk diye sizlerden farklı ne yaşantımız var, ne insanlara bakış açımız var. Ve ramazan ayının güzelliği, özelliği açısından da bakarsak, kardeşçe aynı sofrada buluşmak anlamında, sizlerle bugün burada bir aradayız” dedi.

Üst yapı tamamlanacak

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar sofrası sonrasında mahalle sakinlerine mahallelerinde Pamukkale Belediyesi olarak gerçekleştirecekleri üst yapı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Gürlesin, “Sizlerden kopuk değiliz, sizler için elimizden geleni yapma derdindeyiz. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyemiz tarafından Deliktaş mahallemizin belli bir kısmının alt yapısı bitti. Bu ay sonunda Üst yapı ihalemiz var. İnşallah Ağustos Ay’ında, Deliktaş mahallemizin belli bir yerinden başlamak üzere, şehir merkezindeki güzellik neyse burada ki sokaklarımızın da aynısı olması için çalışmalarımıza başlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki 15 aylık dilimde, planımız 2018 yılının onuncu ayına kadar Deliktaş mahallesinin alt yapı biten yerlerinin, üst yapısını rabbim bizlere nasip etsin. Tabi bu söylediklerimiz Fatih, Cumhuriyet ve İncilipınar mahallemiz içinde geçerli. Sizlerin hayır duası ile bir fazlasını, daha iyisini daha güzelini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bölge değer kazanacak”

Dokuzkavaklar Mahallesi’nde Türkiye’ye örnek sağlık kompleksi inşaatının kaba inşaatı bittiğinin de altını çizen Başkan Gürlesin, “2018 yılının başında da bu tesisi sizlerin hizmetine sunma hedefimiz var. Bölgenin kalkınmasına da büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksi ile bir ilçe belediyesi olarak, Pamukkale Belediyesi olarak Türkiye bir ilki gerçekleştiriyoruz. Buna da vesile olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim” dedi. Konuşmasının sonunda, Pamukkale ilçe halkının ve Denizlilerin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlayan Gürlesin, “Sağlık huzur olduğu sürece her gün bayram ama dini bayramlarımızın ilki olan Ramazan Bayramı’nın güzelliği de bir başka. Hamdolsun dolu bir Ramazan Ayı geçti. Yapılan ve yapılacak olan ibadetlerimizi, tutulan oruçlarımızı rabbim kabul etsin inşallah. Rabbim böyle gönül sofralarında birlik, beraberlik içerisinde bizleri tekrardan buluşturmasını diliyoruz” diye konuştu.