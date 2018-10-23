Para dolu çantayı çalan şahıs polisin sıkı takibiyle yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde içerisinde 25 bin TL, 5 bin euro, bin dolar ve 2 cep telefonu bulunan çantayı çaldığı iddia edilen 18 yaşındaki şüpheli, polisin sıkı takibiyle yakalandı.

Olay, cumartesi günü gece yarısı Keykubat Plajı'ndaki 1 nolu sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde su sporlarının işletmeciliğini yapan Hasan H.G. isimli vatandaş, içerisinde 25 bin TL, 5 bin euro, bin dolar, 2 cep telefonu, çeşitli evraklar ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı masanın üzerine koydu. Hasan H.G.'nin uyuduğunu gören kimliği belirsiz bir şüpheli, masanın üstündeki çantayı alarak kayıplara karıştı.

Çantasının çalındığını fark eden Hasan H.G. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı yerde inceleme yaparak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelinin Ömürhan C. (18) olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli Ömürhan C.'yi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki adresinde yakaladı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ömürhan C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.