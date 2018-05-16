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16 Mayıs 2018 14:24

Paramedik öğrencileri zamanla yarıştı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (Paramedik) öğrencileri "Vaka Simülasyonları ve Üniralli" etkinliğinde hayat kurtarmak için zamanla yarıştılar.

Paramedik öğrencileri zamanla yarıştı

16 Mayıs 2018 14:24


AÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Paramedik Programı ve Paramedik Derneği iş birliği ile öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla "Vaka Simülasyonları ve Üniralli" etkinliği gerçekleştirildi. İlk gününde uygulamalı vaka eğitimlerinin yapıldığı etkinliğin ikinci gününde 4’er öğrenciden oluşan 12 ekip tarafından hastane öncesi müdahaleler kapsamlı travma, medikal acil, ileri yaşam desteği ve pediatrik acil etaplarında Uniralli düzenlendi. İlk ve acil yardım gerektiren durumlarda sağlık görevlilerinin hasta ve yaralılara nasıl müdahale etmeleri gerektiğinin provasının yapıldığı yarışma ile öğrenciler teorik bilgilerini pratikle birleştirme imkanı buldular.


Geleceğin Paramediklerinin yaşam kurtarma yarışında öğrenciler bilgi ve becerilerini hızla bütünleştirerek kullanma alıştırması yaptılar. Hakemlerin gözetiminde yapılan ve son derece çekişmeli geçen yarışma sonunda etap birincilerine katılım belgesi, ilk üçe giren ekiplere madalya ve hediyeler verildi.




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