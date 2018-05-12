Paris 2’ye dalışı gerçekleştirildi

Kemer sahiline 1 kilometre uzaklıkta 30 metre derinlikte bulunan Paris 2 batığına dalış etkinliği düzenlendi. 1. Dünya Savaşı sırasında Fransız Paris 2, İngiliz Aleksandra ve Ben MY Cree gemilerini küçük topçu birliğiyle batıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen dalış etkinliğine 40 öğrenci katıldı.

Dalış etkinliğini koordine eden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış etkinliği sırasında her yıl ayrı bir heyecan yaşadıklarını belirterek öğrencilerin bu savaşın hikayesini bilmeleri gerektiğini söyledi. Gökoğlu, “Çoğu kişi Paris 2 batığının burada olduğunu bile bilmez. Öğrencilere bu heyecanı ve savaşın hikayesini anlatıyoruz. Zamanında burada kahraman askerlerimizin mücadelesini ve fedakarlıklarını öğretmeye çalışıyoruz" dedi.