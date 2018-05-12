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12 Mayıs 2018 18:10

Paris 2’ye dalışı gerçekleştirildi

Antalya’nın Kemer ilçesi açıklarında 1’inci Dünya Savaşı sırasında batırılan 30 metre derinlikteki ’Paris 2’ batığına dalış yapan dalgıçlar, su yüzeyinde dev Türk bayrağı açtı.

Paris 2’ye dalışı gerçekleştirildi

12 Mayıs 2018 18:10


Kemer sahiline 1 kilometre uzaklıkta 30 metre derinlikte bulunan Paris 2 batığına dalış etkinliği düzenlendi. 1. Dünya Savaşı sırasında Fransız Paris 2, İngiliz Aleksandra ve Ben MY Cree gemilerini küçük topçu birliğiyle batıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen dalış etkinliğine 40 öğrenci katıldı.


Dalış etkinliğini koordine eden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış etkinliği sırasında her yıl ayrı bir heyecan yaşadıklarını belirterek öğrencilerin bu savaşın hikayesini bilmeleri gerektiğini söyledi. Gökoğlu, “Çoğu kişi Paris 2 batığının burada olduğunu bile bilmez. Öğrencilere bu heyecanı ve savaşın hikayesini anlatıyoruz. Zamanında burada kahraman askerlerimizin mücadelesini ve fedakarlıklarını öğretmeye çalışıyoruz" dedi.




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