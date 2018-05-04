Paris Hilton’a Türk mankenler eşlik edecek

Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy, Paris Hilton ile aynı podyumda yürüyecek.

Geçtiğimiz yıllarda Victoria’s Secret’in en ünlü top modellerini çıkarttığı defileleriyle dünya çapında adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show, bu kez Türkiye’nin ünlü isimlerinin yer aldığı “Türk Mankenler” ile gündeme gelecek. Geçtiğimiz yıl Brezilyalı modeller Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros’u aynı anda podyuma çıkartarak “Brezilyalı Mankenler” ile dünya genelinde büyük ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, 7-12 Haziran tarihleri arasında Antalya’yı “Modanın merkezi” yapacak.

The Land of Legends Theme Park’ta 10 Haziran’da düzenlenecek defilede podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy, çeşitli firmaların sonbahar ve kış kreasyonlarından oluşan dörder ayrı kıyafet sergileyecek. Koreografisini Öner Evez’in hazırlayacağız defilede yerli ve yabancı 60 manken görev alacak.