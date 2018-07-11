Park halindeki araç genç kızın hayatını kurtardı

katından park halindeki otomobilin üzerine düşen ve yaralanan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4017 Sokak’taki apartmanın 4. katında erkek arkadaşının yaşadığı dairenin balkonunun korkuluklarına çıkan genç kız, çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen aşağıya atladı. Adının Kader Ç. olduğu belirlenen genç kız park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kız ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın aşağıya düşerken ağaç dallarına takılarak aracın üzerine düşmesi sayesinde yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.