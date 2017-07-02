Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 18:35

Park halindeki otobüs kül oldu

Antalya’da park halinde bulunan hasarlı tur otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.

Park halindeki otobüs kül oldu

02 Temmuz 2017 18:35


Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Pınarpaşı Mahallesi’nde boş alanda park halinde bulunan plakasız ve hasarlı olan tur otobüsü belirlenemeyen bir nedenle yandı. Araç saat 14.00 sıralarında park halindeyken yanmaya başlarken, aracın yandığını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motor bölümünden başlayan ve kısa sürede tüm otobüsü saran alevlere hemen müdahale de bulundu. Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası hasarlı tur otobüsü kullanılmaz hale gelirken polis, yangının çıkış nedenini belirlemek ve sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:03
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!