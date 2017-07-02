Park halindeki otobüs kül oldu

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Pınarpaşı Mahallesi’nde boş alanda park halinde bulunan plakasız ve hasarlı olan tur otobüsü belirlenemeyen bir nedenle yandı. Araç saat 14.00 sıralarında park halindeyken yanmaya başlarken, aracın yandığını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motor bölümünden başlayan ve kısa sürede tüm otobüsü saran alevlere hemen müdahale de bulundu. Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası hasarlı tur otobüsü kullanılmaz hale gelirken polis, yangının çıkış nedenini belirlemek ve sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.