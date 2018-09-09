İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parkın tuvaletinde ölü bulundu


Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi’ndeki Hüseyin Gürkan Aile Parkı’nda park çalışanları tuvalette bir şahsın hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, polis yaptığı araştırmada ölen şahsın 25 yaşındaki İbrahim Ö. olduğunu tespit etti. Kumluca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından İbrahim Ö.’nün cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İbrahim Ö’nün cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.