Parkın tuvaletinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi’ndeki Hüseyin Gürkan Aile Parkı’nda park çalışanları tuvalette bir şahsın hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirlerken, polis yaptığı araştırmada ölen şahsın 25 yaşındaki İbrahim Ö. olduğunu tespit etti. Kumluca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından İbrahim Ö.’nün cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İbrahim Ö’nün cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.