Parklara kışlık bakım

Korkuteli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan parkların bakımlarını başladı. Park bahçeler müdürlüğü ekipleri Esentepe olarak bilinen Elmalı-Fethiye yol kavşağında düzenleme çalışmaları yaptı. Atıl durumda bulunan kavşak yapılan çalışmalar sonucu güzel bir görünüme kavuştu.

Korkuteli Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Oğuz Özdemir, “merkez ve kırsal mahallelerde park bakım çalışmalarımız devam ediyor. Parkların genel bakımı ve zarar gören oyun gruplarının tamiratları yapılıyor” dedi.