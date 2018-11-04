Parkurda terleyen sporcular denizde serinledi

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun organize ettiğini 2018 yılı Duatlon Türkiye Finalleri bu yıl Gazipaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gazipaşa Selinus Sahili'nde gerçekleşti.

Türkiye'nin değişik illerinden 140 sporcunun katıldığı şampiyonada 23 bireysel ve 11 takım kategorisinde yarışmalar gerçekleşti.

Saat 08.00'da başlayan yarışmalar oldukça çekişmeli geçti. Koşu etabıyla başlayan yarışlar, bisiklet ve tekrar koşu etabıyla son buldu.

Yarışmalarda ter döken sporcular, yarışmanın ardından serinlemek için kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Sporcu Çağan Gökcen, kasım ayında Gazipaşa'da denize girmenin hazzını yaşadıklarını belirterek, "Yarışmaya katıldık, derecemizi aldık. Hava çok güzel, ortam çok güzel. Bizler de denize girdik, eğleniyoruz artık" dedi.

Saat 14.30'da son bulan yarışların ardından halk duatlon yarışları yapıldı. Yarışmaya Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de katıldı. Parkuru tamamlayan Başkan Çelik'e madalyasını Türkiye Triatlon Feredasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya takdim etti.

Yalçınkaya: "Burası federasyonumuzun etkinlikleri için çok uygun bir yer"

Şampiyona hakkında açıklama yapan Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, ilk ayağı Marmaris'te yapılan yarışların finaline 140 sporcunun katıldığını söyledi. Sezon içinde farklı ilçelerde çok güzel yarışlar yaptıklarını dile getiren Yalçınkaya, "Gazipaşa'da ilk kez bir organizasyon yapıyoruz ancak burası çok uygun. Belediye Başkanımız çok ciddi destekler verdi. Ciddi bir katılım var ve katılan herkes çok memnun. Havalimanı da ilçede var. Burası federasyonumuzun etkinlikleri için çok uygun bir yer. Burada daha büyük organizasyonlar yapmak istiyoruz. Tek sıkıntımız konaklama sorunu. Birkaç ulusal organizasyon yaptıktan sonra birkaç yıl içinde bu sorun da çözülürse burada uluslararası organizasyonlar yapacağız. Önümüzdeki yıllarda marka değeri olan önemli yarışmaları burada yapacağız" diye konuştu.

Şampiyonaya ev sahipliği yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise ülkenin değişik yerlerinden 140 sporcuyu ilçesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gazipaşa'nın sessiz cennet olduğunu vurgulayan Çelik, "Kasımın 4'ünde deniz, kumsal ve güneş, ne ararsanız Gazipaşa'da var. Yarışa katılan tüm sporculara ve federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Gelecek yıl Triatlon ve duatlon Türkiye finallerini ilçemizde yapmak için federasyon başkanıyla görüş birliğine vardık. Birkaç yıl sonra da uluslararası organizasyonlar yapacağız. Çünkü ilçemiz gerçekten cennet. Kış şartlarının kendini gösterdiği şu günlerde insanlar denize giriyor, güneşleniyor, piknik yapıyor. Çok güzel bir doğamız var. Gazipaşa'yı duatlon, triatlon ve dalış merkezi yapmak, bu vesileyle dünyaya tanıtmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gün boyu süren yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.