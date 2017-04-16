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16 Nisan 2017 10:35

Paşa’nın gençleri Antalya şampiyonu

Muratpaşa Belediyespor U19 futbol takımı, Antalya U19 Futbol Ligi play-off karşılaşmalarının son maçında Konyaaltı Belediyespor’u 6-0 yenerek Antalya şampiyonu oldu.

Paşa’nın gençleri Antalya şampiyonu

16 Nisan 2017 10:35


Antalya U19 Futbol ligi play-off karşılaşmalarının son maçında Muratpaşa Belediyespor, Mustafa Çetinkaya Stadı’nda Konyaaltı Belediyespor’la karşılaştı. Maçın ilk dakikasından itibaren üstün bir oyun sergileyen Paşa’nın Gençleri, ilk yarıyı 2 - 0’lık skorla önde kapattı. İkinci yarıda fırtına gibi esen Muratpaşa Belediyespor, karşılaşmadan 6 - 0’lık skorla ayrıldı.


Paşa’nın Gençleri, 6 takımın mücadele ettiği play-off liginde 24 puanla Antalya şampiyonu olurken Antalya’yı Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını elde etti. Antrenör Barış Çakır, oyuncularını kutlarken “Bundan sonra hedefimiz Türkiye Şampiyonası. Antalya’yı şampiyonada en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.


Başkan Uysal, genç oyuncuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini elde ettikleri başarıdan dolayı kutlarken “En özel teşekkür tabi ki bu başarıya büyük katkı koyan sporcularımızın ailelerinedir” dedi.


Başkan Uysal, takımın Türkiye Şampiyonası’nda en iyi şekilde temsil edeceğine inancının tam olduğunu dile getirirken “Antalya şampiyonluğunu kazanan takımımızın önemli bir bölümü, geçen yıl U17 kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak kupayı kentimize getirmişti” dedi. Bu sezonun ayrıca bir özelliği daha olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak Antalyaspor’umuzla işbirliğine gittik. Sporcularımız aynı zamanda Antalyaspor teknik heyeti tarafından da takip ediliyor. Antalyaspor’un geleceği bu liglerde şekilleniyor ve bunun işinde şampiyon Muratpaşa’nın futbolcuları eminim ki önemli bir yer tutacak. Play-off mücadelelerini ardından” diye konuştu.




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