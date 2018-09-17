İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Paşa'nın melekleri galibiyetle başladı

Muratpaşa Belediyesyor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig’deki ilk maçında Samsun Gençlik Spor Kulübü’nü 27-35 yenerken, takımın iki kanat oyuncusu Yağmur Toprak ve 17 yaşındaki Beyzanur Türkyılmaz 18 gol atarak maça damgalarını vurdu.

Muratpaşa Belediyesyor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'deki ilk maçında Samsun Gençlik Spor Kulübü'nü 27-35 yenerken, takımın iki kanat oyuncusu Yağmur Toprak ve 17 yaşındaki Beyzanur Türkyılmaz 18 gol atarak maça damgalarını vurdu.


Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Muratpaşa Belediyespor, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Samsun Gençlik'le karşılaştı. İlk yarıyı 18-17 geride tamamlayan Paşanın Melekleri, 2 devre vites yükseltti ve karşılaşmadan 27-35 galip ayrıldı. Paşanın Meleklerinde iki kanat oyuncusu, yeni transferler Yağmur Toprak ve 17 yaşındaki Beyzanur Türkyılmaz maça damgalarını vurdu. Toprak, 12 golle karşılaşmasının yıldızı olurken, Türkyılmaz da 6 gol kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.