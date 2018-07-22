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22 Temmuz 2018 10:43

Paşanın Melekleri toplanıyor

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin son şampiyonu Muratpaşa Belediyespor, Pazartesi yeni sezon hazırlıkları için toplanıyor.

Paşanın Melekleri toplanıyor

22 Temmuz 2018 10:43


Türkiye’yi bu sezon Avrupa Hentbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Muratpaşa Belediyespor, Pazartesi topbaşı yapıyor. Yeni sezon hazırlarının ilk antrenmanı için takım, saat 17.00’de Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda bir araya gelecek.



Paşa’nın transferleri


Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin son şampiyonu Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon öncesi iç transferde Merve Durdu, Yasemin Şahin, Yeliz Özel, Ayşe Dinç ve Döne Gül Bozdoğan, Valeriia Baranik ve Cansu Akalın’la sözleşme yeniledi.


Muratpaşa Belediyespor, ayrıca geçen yıl anne olan ve hentbola ara veren 27 yaşındaki sol oyun kurucu Didem Hoşgör Binboğa ile tekrar anlaşırken geçen sezon Zağnos’ta oynayan 26 yaşındaki milli oyuncu Yağmur Toprak’ı da kadrosuna kattı. Paşanın Melekleri, Marina Tankaskaya, Yulia Snopova, Sevilay İmamoğlu Öcal, Gülsüm Güleçyüz’le de yollarını ayırdı.



Şampiyonlar Lgi Eylül’de


Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacak Muratpaşa Belediyespor, 2’nci grupta, Hırvat ekibi HC Podravka Vegeta, Romen ekibi SCM Craiova ve Sırp Zork Jagodina’la karşılaşacak. Ön eleme maçları 7-9 Eylül tarihlerinde Hırvatistan’da oynanacak.




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