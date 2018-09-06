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06 Eylül 2018 13:16

Paşanın Meleklerinin Avrupa sınavı

Türkiye’yi bu sezon hentbolun zirvesi Avrupa Hentbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Muratpaşa Belediyespor’un ön eleme maçları için Hırvatistan’a hareket etti.

Paşanın Meleklerinin Avrupa sınavı

06 Eylül 2018 13:16


Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig şampiyonu ve Süper Kupa sahibi Muratpaşa Belediyespor, hafta sonu Avrupa Hentbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme maçları için sahaya çıkacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; ön elemede 2’nci grupta yer alan Paşa’nın Melekleri’ni Hırvatistan’a uğurladı. Hırvatistan’ın Koprivnica kentinde oynanacak grup maçları için Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımını uğurlayan Başkan Uysal; “Hentbol takımımızın; ülkemizi, Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” dedi.


Hırvat ekibi HC Podravka Vegeta, Romen ekibi SCM Craiova ve Sırp Zork Jagodina ile aynı grupta yer alan Paşanın Melekleri ilk maçını Cumartesi oynayacak. Paşanın Melekleri, 19.30’de başlayacak karşılaşmada Hırvatistan temsilcisi ile karşılaşacak. Miljan Vesovic ve Novica Mitrovic hakem ikilisinin yöneteceği maç, Avrupa Hentbol Ferderasyonu’nun internet televizyon kanalı https://www.ehftv.com/ adresinden canlı yayınlanacak. Paşanın Melekleri bu maçta galip gelmesi durumunda pazar günü SCM Craiova-Zork Jagodina maçının galibiyle liderlik için mücadele edecek. Muratpaşa Belediyespor, önelemeleri geçememesi durumunda Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası’nda Avrupa yolculuğuna devam edecek.




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