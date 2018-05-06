Patara’daki işletmeler turizm sezonundan umutlu

Patara Kültür ve Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Arif Otlu, bölgedeki işletmelerin yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Arif Otlu, "Londra, Münih, Berlin ve diğer turizm tanıtım fuarlarına bölgemizin tanıtımı için derneğimiz olarak katıldık. Oradaki dönüşlerden ve görüşmelerimizden umutluyuz, beklentilerimiz yüksek, sezonun iyi geçeceğini ümit ediyoruz. Patara, dünyanın çok önemli doğal ve tarihi bir kültür mirası. Patara’ya daha çok İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere, Avrupalı turistler büyük ilgi gösteriyor. Yaptığımız çalışmalar ile bu ilgiyi daha üst seviyeler taşıdık. Bölgemiz esnafı sezon hazırlıklarını tamamladı" dedi.

Türk turizminin 2018 yılında özlenen günlerine kavuşacağını söyleyen Otlu, "2018 yılının umulandan daha iyi ve yüzümüzün güleceği bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Hedefimiz Avrupalı turistleri yeniden kazanmak olmalı, görüştüğümüz turizm ve acenta yetkililerinden aldığımız bilgilerde, 2018’in, 2017’den iyi olacağı verileri elimizde var. Antalya olarak 2018’de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracaklarını belirttiler. İngiltere’den gelecek turist sayısındaki artış öngörüsü de yüzde 40 oranında."