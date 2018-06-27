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27 Haziran 2018 13:44

Patates ve soğandaki ateş sönüyor

Seçim öncesi 6-6,5 liraya kadar çıkan patates ve soğanın fiyatı Antalya’da düşmeye başladı.

Patates ve soğandaki ateş sönüyor

27 Haziran 2018 13:44

Fiyat artışlarında üretim bölgelerindeki yağmur ve dolu yağışlarının etkili olduğunu belirten pazarcılar, şu anki fiyatın 2 ila 4 lira arasında değiştiğini kaydetti. Pazarcılar, 20 gün içerisinde fiyatların daha da düşeceği öngörüsünde bulundu.


Geçtiğimiz hafta aniden yükselen patates ve soğan fiyatları, vatandaşların cebini yakmaya başlamıştı. Özellikle üretim merkezinde etkili olan şiddetli sağanak, dolu ve selin tarlalara zarar vermesiyle birlikte patatesin fiyatı yüzde 94’lük artışla 6 liraya, soğanın kilosu ise yüzde 212’lik artışla 6,5 liraya çıkmıştı. Tanesi neredeyse 1 liraya gelen patates ile soğanın fiyatı düşüşe geçmeye başladı. Büyüklüğüne göre fiyatları sınıflandırılan patates ve soğan Antalya’da 2 ila 4 lira arasında satılıyor.



"Fiyatı duyunca herkes elektrik çarpmış gibi oluyor"


Fiyatların 20 gün içerisinde 2 ila 2,5 lira arasında sabitleneceği öngörüsünde bulunan pazarcılar, üreticilerin girdi maliyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.


Fiyatların çok abartıldığını söyleyen pazarcılardan Güngör Bilgin, "Şuanda patates 2-3 lira. Hatta 1,5 liraya kadar patates var. Patatesin fiyatı televizyonlarda çok abartılıyor. Fiyatı duyunca herkes elektrik çarpmış gibi oluyor. Aslında o kadar yüksek bir fiyat yok şuanda. Soğan da seçim öncesi yükseldi, ardından Cumhurbaşkanımız ve bakanlar konuşunca fiyatları düştü. Geçen yıl 10 kuruşa kadar düşmüştü, o zaman çiftçinin hali neden düşünülmüyordu" dedi.



"55 senedir bir kere 4 lira yapmış"


20 gün sonra fiyatların daha da düşeceğini öngördüklerini belirten Bilgin, "Maliyetleri yüksek anca o şekil kurtarır. Sadece tüketiciyi değil, üreticiyi de düşünmek gerekiyor. 3 senedir 10 kuruşa patates soğan alınıyordu. 55 yaşındayım, 55 senedir bir kere patates 4 lira yapmış, bedava yediklerine saysınlar" diye konuştu.


Bilgin, üretim bölgelerindeki yağışların fiyatlara yansıdığını, aynı zamanda bazı tüccarların da bunu fırsatçılığa dönüştürdüğünü ileri sürdü.




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