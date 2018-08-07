Bir anda önüne toprak ve ağaçları katarak büyük bir gürültüyle tepeden aşağıya akan sel suları içinde koyun ve keçilerin bulunduğu ağıla doldu.

Manavgat Irmağından Manavgat ve Side’ye içme suyu taşıyan Sarılar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunan ana hat patladı. Bir anda önüne toprak ve ağaçları katarak büyük bir gürültüyle tepeden aşağıya akan sel suları

Sarılar Mahallesi Çayyazı Kümeevleri mevkiinde bulunan ağılı sular altında bıraktı. Sürü sahipleri hayvanlarını güçlükle ağıldan çıkararak olası bir faciayı önlemiş oldu.

Su, hattın kapatılmaması nedeniyle 1 saati aşkın bir süre akmaya devam ederken, sürü sahibinin ailesiyle birlikte kaldığı bölümdeki eşyalar da tamamen sular altında kaldı. Bazı eşyaların sel sularına kapılarak çevreye dağıldığı gözlendi.

Yaklaşık 1 saat sonra suyun şiddeti azalırken sürü sahiplerinin ağıl ve evlerindeki zararı görmek amacıyla içeri girmesinin ardından sular yeniden yükselince eşyalar yeniden sular altında kaldı.

Koyunların sahibi Muammer Sarıdemir, "Yılların emeği gözümüzün önünde eriyip gitti. Tüm eşyalarımız sular ve çamur altında kaldı. Hayvanlarımızın ve kendi yiyeceklerimiz tamamen yok oldu. Yetkililerin buraya gelmesi için birimizin ölmesi mi gerekiyor" dedi.

Suların tamamen kesilmesinin ardından tüm eşyaların çamur altında kaldığı, ağıldan çıkarılamayan koyun ve kuzuların ise sel sularından etkilendiği ve korktukları görüldü. Diğer taraftan, sürü sahibinin küçük oğluna ait küçük bir köpek de sel sularından sahibi tarafından alınarak güvenli ve yere götürüldü.