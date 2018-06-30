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30 Haziran 2018 19:08

Patlayan komprosürün çıkardığı yangın, sondaj makinası ve kamyonu kül etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sondaj makinesinin kompresörünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 hektara yakın anız ile birlikte sondaj makinası ve kamyon kül oldu.

Patlayan komprosürün çıkardığı yangın, sondaj makinası ve kamyonu kül etti

30 Haziran 2018 19:08

Sondaj makinesi ve jeneratörünü taşıyan kamyon tamamen yanarken, ekipler yangını kontrol altına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Karakaya Mahallesi ile Odaönü Mahallesi sınırında Uzun Duvar mevkiindeki bir tarlada su bulmak için çalışma yapan sondaj makinesinin kompresörü patladı. Patlama sebebiyle çıkan yangında 0.7 hektar anız yanarken, yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.


Sondaj makinesinin platformunu taşıyan kamyon ile jeneratörünü taşıyan kamyonların tamamen kül olduğu yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 tanker arazöz, 2 arazöz ve helikopter ile Antalya Büyükşehir belediyesine ait 2 tanker arazöz müdahale etti.




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