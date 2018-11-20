Pazarlarda askıda sebze ve meyve dönemi başladı

Muratpaşa Belediyesi, semt pazarlarında ihtiyaç sahipleri için ‘askıda sebze ve meyve' uygulamasına başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin giysi kumbaraları, aşevi, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yararlanabildiği gıda bankası, sosyal yardım merkeziyle kurduğu toplumsal dayanışma ağlarına bir yenisi semt pazarlarında ekleniyor. Belediye, Pazar yerlerinde ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerini yararlanabileceği ‘askıda sebze ve meyve' projesi başlattı.

Projeyle, pazarlara kurulan stantlara hayırseverlerin astığı sebze ve meyveleri ihtiyaç sahibi Muratpaşa sakinleri ücretsiz alabilecek. Proje kapsamında ilk askılar, Güzeloba'da kurulan pazarda Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci ve pazar esnafınca dolduruldu. Başkan Yardımcısı Cephaneci, özellikle kış aylarının başlamasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarında artışın da yaşandığını söyledi. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz koşullarının toplumsal dayanışmayı daha da yukarı taşımak gerekliliğinin ortaya çıkardığını belirten Cephaneci, “Semt pazarlarında başladığı askıda sebze ve meyve uygulaması bu yolda atılmış bir adım” dedi.