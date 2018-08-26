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26 Ağustos 2018 11:38

Pehlivanlar Muratpaşa Er Meydanına çıkacak

Yağlı güreş sezonunun son er meydanı Muratpaşa’da kurulacak.

Pehlivanlar Muratpaşa Er Meydanına çıkacak

26 Ağustos 2018 11:38

Pehlivanlar; 4’üncü Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri için 14 Ekim’de kol bağlayacak.


Güreş Federasyonu’nun Yağlı Güreş Faaliyet Programı’nda yer alan Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin 4’üncüsü 14 Ekim’de, Konuksever Mahallesi’ndeki Konuksever Stadı’nın yan tarafında güreşler için özel olarak hazırlanan güreş alanında yapılacak. Bin 600 metrekarelik güreş alanı yaklaşık 10 bin seyirci kapasiteli.


4’üncü Geleneksel Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde; 48 baş, 57 başaltı ve 56 büyükorta pehlivanı er meydanına çıkacak. Yağlı pehlivan güreşlerinin, derin anlamlar taşıyan bir kültür olduğuna dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Yağlı pehlivan güreşleri, coğrafyamızda var olan kardeşliğin, barışın, dayanışmayın spordaki yansımasıdır. Usta çırak ilişkisini toplumla paylaşılması ve rakibin de gözetilmesini içerir” dedi.




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