Pehlivanlar son yağlı antrenmanlarını yaptı

Yaklaşan Tarihi Kırkpınar güreşleri öncesi pehlivanlar, Korkuteli 100. Yıl Atatürk stadyumunda son yağlı antrenmanlarını yaptı. Gelecek hafta yapılacak olan Tarihi Kırkpınar güreşleri öncesinde 21 günlük kampı tamamlayan Döşemealtı Belediyesi spor pehlivanları, yarın İlçeden ayrılacak. Pehlivanlar sabah saatlerinde, Stadyumda Antrenör Kemal Yılmaz gözetiminde yağlı antrenman yaptı. Antrenmanı eski başpehlivanlardan Nizamettin Akbaş, Servet Yıldız, Antrenör Garip Ramazan Çelik’te izledi. Pehlivanlar hazır olduklarını göstermek için rakipleri ile birlikte kıyasıya mücadele ettiler.

Antrenör Kemal Yılmaz, “Korkuteli kampı sona erdi. Yarın ilçeden ayrılıyoruz. 21 bir günlük bir kampı tamamladık. Orhan Okulu, İsmail Koç, Ali Altun, Serkan Serttürk, Ramazan Bircan, Ali Yanatma, Başaltında; Okan Acar, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Okulu, Büyükortada, Bilal Kıvrak, Hasan Kuru çok güzel bir kamp geçirdiler. Artık hedefimizde Tarihi Kırkpınar güreşleri var. İnşallah değişik boylarda 3 Madalya hedefliyoruz” dedi.