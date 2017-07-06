Pehlivanların Kırkpınar hazırlıkları sürüyor

Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri hazırlıklarını sürdürüyor.

Döşemealtı Belediyespor pehlivanları, 10 - 16 Temmuz arasında bu yıl 656’ncısı düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kamp çalışmalarını Korkuteli’nde devam ediyor. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de, Korkuteli ilçesinde kamp yapan güreşçileri ziyaret etti. Yaklaşık 20 gündür Korkuteli’nde kampta bulunan Döşemealtı Belediyespor pehlivanları, zorlu geçen antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Günün erken saatlerinde kondisyon ve güç depolamak için Baraj üstün Gölbaşı dinlenme tesislerinde antrenmanlarına başlayan pehlivanlar, gündüz de 100. Yıl Atatürk stadyumunda yağlı antrenman yapıyorlar.

Başarılı bir kamp geçirdiklerini vurgulayan Antrenör Kemal Yılmaz, yaklaşık 20 gündür Korkuteli ilçesinde kampta olduklarını söyledi. Yılmaz, güreşlerde sporcularından başarı beklediklerini ifade ederek, “Şuna Korkuteli’de Başpehlivanlardan Orhan Okulu, İsmail Koç, Ali Altun, Serkan Serttürk, Ramazan Bircan, Ali Yanatma, Başaltında; Okan Acar, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Okulu, Büyükortada, Bilal Kıvrak, Hasan Kuru güzel bir kamp geçiriyorlar. Kampımız Bu hafta tamamlanacak” dedi.

Başpehlivan Orhan Okulu ise, Tarihi Kırkpınar’a her yıl olduğu gibi bu yılda Korkuteli’nde hazırlandıklarını ifade ederek, Kırkpınar’dan Altın Kemer’i Döşemealtı’na getirmek istiyoruz. Güzel bir kamp geçirdim. Bu yıl hedeflerimiz büyük. Tabi beklentilerde büyük. 2015 yılında olduğu gibi 2017 yılında da Altın Kemer’i Döşemealtı’na getireceğim.”

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 14-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak.