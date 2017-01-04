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04 Ocak 2017 11:56

’Pelikan Abbas’ Gazipaşa Limanının maskotu oldu

’Pelikan Abbas’ Gazipaşa Limanının maskotu oldu

04 Ocak 2017 11:56

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yat limanına sığınan pelikan, limanın maskotu oldu. Ayağından yaralanan ve aksayarak yürüyebilen pelikan, ziyafet için tekneyle denize açılan balıkçıların yolunu gözlüyor.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 2 yıl önce yat limanına sığınan pelikan, limanın maskotu oldu. Balıkçılar, besledikleri pelikana ’Abbas’ ismini koydu. İsmine alışan ve çağırınca balıkçılara doğru yönelen Abbas, amatör balıkçıların da gözdesi oldu.
Antalya’dan Gazipaşa’ya balık avlamaya gelen balıkçı Murat Rüzgar, her geldiklerinde Abbas’ı gördüklerini ve avdan onun hissesine düşen payı verdiklerini belirtti. Limanın sakinlerinden Mehmet Bostancı ise tuttukları her avdan onun hissesine düşen payı verdiklerini belirtti.
Pelikanın kendilerine alıştığını belirten Bostancı, "Çağırdığımız zaman yanımıza geliyor. Bizi görünce kanat çırpıyor. Burayı yuva olarak benimsedi. Buraya sakat olarak geldi. Balıkçıların bakmasıyla birlikte hayata tutundu. Burada sosyal bir hayat kurdu adeta. Bizler de kendisine çok alıştık" dedi.
Balıkçı Eyüp Erinç de Abbas’a çok alıştıklarını, bazen kendisini göremeyince endişelendiklerini ve aramaya koyulduklarını söyledi.



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