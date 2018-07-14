Perge’de ’1001 Gece Masalları’ anlatıldı

Tanınmış masal anlatıcısı Deniz Soruklu Evren ve müzisyen Fatih Oral ile Antalyalılar masal dolu bir aksam yaşadı.

Perge Antik Kenti Roma Kapısı’nda düzenlenen etkinliğe, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Müze Müdürü Mustafa Demirel, Antalya Kadın Müzesi Küratörü Prof. Dr. Nevzat Çevik, Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Melike Gül ve birçok davetli katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, geceye destek veren tüm kurum, kuruluş ve dernek temsilcilerine teşekkür etti. ATAV hakkında bilgi veren Başkan Gül Ege, "Bu gecede üyelerimizin tamamının emeği var, tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. En çok da bu gece bizimle olan Antalyalılara çocuklarımıza teşekkür ederim. Etkinliğimizin gördüğü yoğun ilgiden dolayı, Perge Yılı kapsamında etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Masal Anlatıcısı Evren, Plancia Magna’dan Yola Çıktı

Masal Anlatıcısı Deniz Soruklu Evren, Perge’nin Valisi olarak tabir edilen Plancia Magna’dan yola çıkarak, Binbir Gece Masalları’ndan 13’üncü öyküyü ve Nazım Hikmet’in ‘Umut’ adlı şiirini, etkileyici sesi ve kendi üslubuyla anlattı. Masallara, Müzisyen Fatih Oral’in üç farklı enstrümanla icra ettiği müzik eşlik etti. Deniz Soruklu Evren, batı masallarında kadını hep bir erkeğin kurtardığını fakat buna karşılık doğu masallarında kadının kurtuluşunun yine kendisinde olduğuna işaret ederek, doğu masallarını tercih ettiğini söyledi. Perge’yi de bir dönem yöneten Plancia Magna’nın kadın olduğunu hatırlatan Evren, bu düşünceyle ‘kadın ve yara’ konulu masallar anlattığını dile getirdi. Evren, masalları anlatırken yetişkinleri ve çocukları da performansına dahil etti. Evren’in anlatımı sırasında çıkarttığı seslere seyircinin de eşlik etmesini istediği sırada renkli görüntüler yaşandı.

Gösteri bitiminde Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Deniz Soruklu Evren ve Fatih Oral’a ATAV Yayınlarından ‘Antalya’nın Kelebekleri’, ‘Antalya’nın Lezzetleri’ ve ‘Prestij’ kitaplarını, çocuklarla birlikte takdim etti. Çocuklar, gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Evren’e sarılarak teşekkür etti.