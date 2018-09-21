Perge'de nostalji rüzgarı esti

Perge'de nostaljik şarkıların yankılandığı konser dinleyicilere keyifli anlar yaşattı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘'Taşa değil tarihe dokunuyoruz'' sloganıyla yola çıkılan Antik Kent konserlerinde birbirinden değerli sanatçıları ağırlayan mistik ortamlar tarihin ve zamanın ortasında eşsiz melodilerle buluşuyor. Perge Antik Kenti Güney Hamamı'nda İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı sanatçıları tarafından verilen konser yoğun ilgi gördü.

Unutulmaz şarkılar hep bir ağızdan söylendi

Konservatuvar sanatçıları dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sanatseverleri geçmişe götüren ve duygulandıran konserde nostaljik şarkılar yeniden hayat buldu. ‘Sevdim seni bir kere', ‘Seninle bir dakika', ‘Ah o gemide bende olsaydım' gibi şarkılar seyircilerinde eşlik etmesiyle birlikte seslendirildi. Gecenin sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zülfü Çelik, sanatçılara çiçek takdim etti.