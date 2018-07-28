Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 10:31

Pes dedirten yolculuk

Antalya’nın en işlek caddelerinde patenleriyle motosiklet ve otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan bir grup çocuk yürekleri ağızlara getirdi.

Pes dedirten yolculuk

28 Temmuz 2018 10:31


Antalya’da trafiğin en yoğun olduğu ana arterlerden Yüzüncü Yıl ve Güllük Caddesi’nde yaşları 10 ile 15 arasında değişen patenci çocukların gece ve gündüz seyir halindeki araçların arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk diğer araç sürücülerine de korkulu anlar yaşattı. Özellikle Yüzüncü Yıl Bulvarında gece karanlığında bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen çocuklar hem kendilerini, hem de diğer araçları tehlikeye attı. Bir kazanın yaşanmadığı olayın ardından ikinci patenci grup bu kez Güllük Caddesi’nde bir toplu ulaşım otobüsünün arkasında görüntülendi. Otobüsün arkasına tutunabilmek için birlerini itip yer tutmaya çalışan çocukların bu hareketleri de diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı. Ayaklarını yerden kesip otobüsün arkasına adeta yapışık olarak ilerleyen çocuklar bir süre otobüsün arkasına tutunarak seyrettikten sonra gözden kayboldu. Çocukların hem kendilerinin, hem de sürücülerin can güvenliklerini tehlikeye atmasına rağmen rahat tavırları gözlerden kaçmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç