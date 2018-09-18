Phaselis'te caz keyfi

Phaselis Sanat Festivali'nin finalinde sahne alan Akra Jazz Band ve solist Sibel Köse tarihle cazı buluşturdu.

KETAV ve Kemer Belediyesi tarafından Tekirova Mahallesi'ndeki 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'nde düzenlenen 9 Phaselis Sanat Festivali'nin final konserini Akra Jazz Band/Sibel Köse gerçekleştirdi. Trombonda Ozan Çelikel, gitarda aynı zamanda grubun müzik direktörü de olan Çağlayan Yıldız, piyanoda Thomas Lewicki, basda Barış Kıratlı, davulda Bırak Yavaş'ın yer aldığı Akra Jazz Band; Türkiye'nin önde gelen caz vokalistlerinden Sibel Köse ile birlikte tarihi su kemerlerinin önünde verdiği konserde sanatseverlere unutamayacakları bir akşam yaşattı. Konseri, KETAV Başkanı Mustafa Gül, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, otel işletmecileri, yerli ve yabancı turistlerle Kemerliler izledi.