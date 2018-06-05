Pınarbaşı Molaevi hizmete açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde faaliyet gösterecek üç mola evinden ikincisi Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulu Bahçesi’nde törenle hizmete açıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş, Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Törende Başkan Menderes Türel, Antalya’ya yakışan ve engelsiz şehir haline getiren bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek, ”Dün Muratpaşa’da kısa adı Molaevi, uzun adı Özel Gereksinimli Çocuklar Okul Öncesi Ana Sınıf ve Eğitime Destek okulunun açılışını yapmıştık. Bugün de Konyaaltı’ndayız. Sonra Kepez’de olacağız. Bu Mola Evleri’nin benzeri sadece dünyanın en çağdaş ve gelişmiş ülkelerinde var. Türkiye’de de ilk defa bizlere nasip oldu. Çünkü bir dünya şehrinde ne olması gerekiyor ise Antalya’da da eksiksiz olacak” diye konuştu.

‘Engelsiz Antalya’ vurgusu

Antalyayı engelsiz bir şehir haline getirmek için çok önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Menderes Türel, “İlk dönemimde hizmete sunulan Engelli Rehabilitasyon Merkezi bugün Antalya’da değil dünyada takdir toplayan bir proje. 2014 yılında göreve geldiğimizde sadece 6 kardeşimiz eğitim alıyor iken şu an 595 kardeşimiz hizmet alıyor. Engelli plajlarımızdan tutunuz Alzheimer merkezimize, yatalak hastalar için Palyatif Sağlık Bakım Merkezinden, Antalya’nın her noktasının engelsiz olmasına kadar çok önemli hizmetlerimiz var.”

“Aileler günlük işlerini yapabilecek”

Bu hizmetlerin son halkasına Mola Evlerini eklediklerini kaydeden Türel, şöyle konuştu:

“Dünyanın en zor işlerinden biri engelli bireye bakan ailelerin işidir. Ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. Bu zorluğu yaşayan ailelerimizin en azından günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri imkanlara sahip olması lazım. Çünkü veliler engelli evladını evde bırakıp bir yere gidemez. Şimdi gelecekler bu mola evine sabah saat 09.00’dan itibaren engelli bireyi evladını teslim edecekler. Uzmanlarımız nezdinde o çocuklarımız hem eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alacak hem de anne babanın günlük işlerini görmesi imkanı sağlanmış olacak. İster çarşıya pazara gider ister biraz ihtiyaçlarını karşılayıp elektrik su faturasını öder isterse de günü keyfini çıkartır. Bizim bütün bu projelerimizin fikir annesi kıymetli eşim Ebru Türel’dir. Kendisini bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Bütün bu hizmetleri Antalyalıların desteğiyle kazandırdıklarını belirten Başkan Menderes Türel, “Bugün Antalya’da yapılan ne hizmet varsa köprülü kavşağından raylı sisteminden engelli mola evine kadar Bütün bu hizmetlerin gerçek mimarları Antalyalılardır. Çünkü Antalya bu hizmetleri senelerce bekledi. Maalesef bu hizmetleri bulamadı. Antalya tarihinde ilk defa köprülü kavşakla bizim dönemimizde tanıştı. İlk defa modern çağdaş raylı sistemi ilk dönemde gerçekleştirdik. 2. Etabı bitirdik. Şimdi 3. etaba başladık. Demek ki ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” dedi.