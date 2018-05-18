Pınar’ın hayali gerçek oldu

Tek hayali bir radyo da sunuculuk yapmak olan Kumluca Sarıcasu Mesleki Eğitim, Özel Eğitim Merkezi Öğrencisi Pınar Gürkan hayaline kavuştu

Kumluca Sarıcasu Mesleki Eğitim Özel Eğitim Merkezi Öğrencisi Pınar Gürkan TRT Antalya Bölge Radyosu tarafından Merkezde yapılan canlı yayın sayesinde hayalini gerçekleştirme imkânı buldu.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polislik Büro Amirliği, Kumluca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen ÇOGEP (Engel Siz Olmayın Yeter 2) projesi çerçevesinde yürütülen çalışmayla TRT Antalya Bölge Radyosunun Kumluca’da canlı yayın yapmasını sağladı.

Her gün saat 12 15’ te yayınlanan Akdeniz’in Sesi Programının bugünkü bölümü Kumluca Sarıcasu Mesleki Eğitim Özel Eğitim merkezinde gerçekleştirildi.

Program Yapımcısı Hasan Hatapçı, Teknik Yönetmen Alaaddin Höngül ve program sunucusu Tayfun Yönlü Kumluca’ya gelerek programın alt yapısını hazırladı.

Programın bir bölümünde mikrofona geçen Sarıcasu Mesleki Eğitim Özel Eğitim Merkezi Öğrencisi Pınar Gürkan, önce kendisini tanıttı. Sonrada ÇOGEP projesi hakkında bilgi verdi. Bu proje sayesinde yapılan gezileri, kültürel ve sportif etkinlikleri anlattı. Pınar Gürkan programda içinde, hayalini gerçekleştirdiği için çok heyecanlı ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Pınar Gürkan’a arkadaşları Osman Soylu ve Beyza Uysal da eşlik etti. Osman ve Beyza’da ÇOGEP Projesi sayesinde gerçekleştirdikleri etkinlikleri anlattılar.

Programa Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin’de katıldı.