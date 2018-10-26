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Piyasaya sürülecek 19 bin adet uyuşturucu hap polise takıldı

Antalya’da bir otomobilin kapılarına zulalanan 19 bin 600 adet ecstasy hap, polisin operasyonuyla ele geçirildi.

Antalya'da bir otomobilin kapılarına zulalanan 19 bin 600 adet ecstasy hap, polisin operasyonuyla ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.


Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi dedektifleri, Döşemealtı ilçesinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde ekipler tarafından yapılan aramada, kapıların döşemelerine zulalanmış, 19 bin 600 adet ecstasy hap ele geçirilirken, M.D isimli kadın ile E.D, A.Ö, R.S. ve O.S. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.

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