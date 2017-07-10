Manavgat Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabı 2017 sezonu 10- 16 Temmuz tarihleri arsında Manavgat Belediyesi’ne ait Boğaz Otel’de oynanacak. Bu yıl 8. si yapılacak TFF Plaj Futbol Ligi Manavgat etabına toplamda 13 takım katılacak. 3 gün boyunca sürecek olan grup maçlarının ardından 4 grupta mücadele eden takımlardan ilk iki ekip gruptan çıkarak çeyrek final oynamaya hak kazanacak. Yarı final ve final müsabakaları 16 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Sporda gelişen kent

Manavgat Belediyesi ve TFF’nin birlikte hazırlayacağı Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabı, bu yıl da Manavgat sahillerinde renkli görüntülere sahne olurken turizme de artı değer katmış olacak. Kentteki sosyal projelerin en büyük mimarı olan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm futbolseverleri ve Manavgat halkını muhteşem güzelliklere sahne olacak olan futbol müsabakalarını izlemeye davet etti. Başkan Sözen, "Manavgat’ımızı sporda öncü bir kent yapmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu yıl 8. sini düzenleyeceğimiz Plaj Futbol Ligi Manavgat etabının heyecanını yaşamaya bütün Manavgat halkımızı davet ediyorum” dedi.