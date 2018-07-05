Plaj Hentbolu Şampiyonu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbol Turnuvası’nda birinci oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 7 üniversite takımı katıldı. Turnuvaya katılan takımların oyuncuları deniz kenarında spor yaparak yaz aylarını verimli geçirmeye çalıştıklarını, açık havada doğal ortamlarda spor yaparak tatilin tadını çıkardıklarını söylediler.

Bu yıl 21.’si düzenlenen Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbol Turnuvası’nda kıyasıya geçen mücadeleler sonunda Akdeniz Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı Kupayı kaldıran takım olurken takım oyuncuları “Turnuvaya çok iyi hazırlanmıştık. Kazanacağımıza inanıyorduk. Çalışmalarımızın karşılığını aldık. Kupayı kazanmak güzel ama burada edindiğimiz dostluklar ve arkadaşlıklar da en az maçlarda kazanmak kadar güzeldi bizim için. Hem spor yaptık hem eğlendik. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.