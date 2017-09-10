Plajda atlı cirit heyecanı devam ediyor

Lige Çıkma D Grubu müsabakaları devam ediyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile Milli Egemenlik Plajı’nda düzenlenen Atlı Cirit 1. Lige Çıkma D Grubu müsabakaları devam etti. İlk karşılaşmada Erzurum Ilıca Termal takımı +79 puan alarak, +8,5 puan alan Kocaeli Hünkar 1453 takımını yendi. Günün ikinci karşılaşmasında ise Bayburt Atlı Spor Kulübü 29 puan alarak, +23,5 puan alan Uşak Binicilik Atlı Spor Kulübü takımını yendi.

Müsabakalar bugün yapılacak olan iki müsabakanın ardından ödül töreni gerçekleşecek. Müsabakalar sonunda en çok puan alan takım 1. Lige çıkmaya hak kazanacak.

Öte yandan, Alanya Milli Egemenlik Plajı’nda gerçekleşen müsabakaları Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula ve çok sayıda vatandaş da izledi.