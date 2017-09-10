Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 11:15

Plajda atlı cirit heyecanı devam ediyor

Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile Alanya’da ilk kez düzenlenen Atlı Cirit 1.

Plajda atlı cirit heyecanı devam ediyor

10 Eylül 2017 11:15

Lige Çıkma D Grubu müsabakaları devam ediyor.


Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile Milli Egemenlik Plajı’nda düzenlenen Atlı Cirit 1. Lige Çıkma D Grubu müsabakaları devam etti. İlk karşılaşmada Erzurum Ilıca Termal takımı +79 puan alarak, +8,5 puan alan Kocaeli Hünkar 1453 takımını yendi. Günün ikinci karşılaşmasında ise Bayburt Atlı Spor Kulübü 29 puan alarak, +23,5 puan alan Uşak Binicilik Atlı Spor Kulübü takımını yendi.


Müsabakalar bugün yapılacak olan iki müsabakanın ardından ödül töreni gerçekleşecek. Müsabakalar sonunda en çok puan alan takım 1. Lige çıkmaya hak kazanacak.


Öte yandan, Alanya Milli Egemenlik Plajı’nda gerçekleşen müsabakaları Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula ve çok sayıda vatandaş da izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Açık
    31°C
  • Perşembe
    Açık
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç