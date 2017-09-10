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10 Eylül 2017 14:56

Plajda atlı cirit heyecanı sona erdi

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde ilk kez düzenlenen Atlı Cirit 1.

Plajda atlı cirit heyecanı sona erdi

10 Eylül 2017 14:56

Lige Çıkma D Grubu müsabakaları sona erdi.


Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile Milli Egemenlik Plajı’nda düzenlenen Atlı Cirit 1. Lige Çıkma D Grubu müsabakaları sona erdi. Son gün gerçekleşen müsabakalarda Uşak Binicilik Atlı Spor Kulübü yarıştan çekilen Kocaeli Hünkar 1453 takımını hükmen yendi. Erzurum Ilıca Termal takımı +26 puan ile +24,5 puan alan Bayburt Atlı Spor Kulübünü yendi. Plajda 3 gün boyunca devam eden müsabakaların sonunda birinci Erzurum Ilıca Termal takımı, ikinci Bayburt Atlı Spor Kulübü, üçüncü Uşak Binicilik Atlı Spor Kulübü ve dördüncü Kocaeli Hünkar 1453 takımı oldu.


Dereceye giren sporculara kupalarını Atlı Cirit Asbaşkanı Mehmet Özgül, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve Alanya Gençlik Hizmetleri Spor Şefi Sami Açıkalın verdi.




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