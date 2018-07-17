Plajda futbol rüzgarı

Manavgat Boğaz Otel Halk Plajı’nda 15-22 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan maçlarda 10 takım mücadele ediyor. 20 Temmuz Cuma gününe kadar yapılacak olan ön eleme maçlarının ardından 4 takım final için mücadele edecek. 22 Temmuz Pazar günü ise Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabı’nın şampiyonu belli olacak. Aynı gün içinde ödül ve madalya töreni de gerçekleşecek.

İlk gol Emrah Ekmekçi’den

Turnuvanın ilk gününde yapılan karşılaşmalar, Özdemir Mobilya 5 - Yaşam İnşaat 3, Başarı Temel Lisesi 5 -Bahçe Konut İnşaat 4, Cenaze İşleri 8 - Game House 1, Baggi Men 3 - Elektronik Market 6 şeklinde sonuçlandı. Turnuvanın ikinci gününde yapılan karşılaşmalar ise şöyle, Mod House 3 - Başarı Temel Lisesi 4, Bahçe Konut İnşaat 3 - Özdemir Mobilya 4, Muhtarlar Derneği 7 - Baggi Men 3, Elektronik Market 5 - Cenaze İşleri 2. Ayrıca şampiyonada 2 günde 66 gol atıldı. İlk golü Özdemir Mobilya takımından Emrah Ekmekçi atarken, 50. golü ise Baggi Men takımından Emrah Koca attı. Elektronik Market takımından Ahmet Arıcı ise 8 golle gol krallığını kimseye kaptırmadı.

Bugünün maçları

17 Temmuz Salı günü (bugün) Boğaz Otel Halk Plajı’nda saat 19.00’dan itibaren, Yaşam İnşaat ile Bahçe Konut İnşaat, Özdemir Mobilya ile Mod House, Game House ile Elektronik Market ve Cenaze İşleri ile Muhtarlar Derneği karşılaşacak.

Başkan Sözen’den davet

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sporda öncü bir kent olmak için çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Başkan Sözen, “Kentimizi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar dilerken, Manavgat halkımızı da her gün saat 19.00 ‘da Boğaz Otel sahilinde başlayacak olan plaj futbolu müsabakalarını izlemeye davet ediyorum. Ben de mümkün olduğunca maçları izleyeceğim” dedi.