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25 Ağustos 2018 11:55

Plajda kaybolan iki çocuk ailesine teslim edildi

Antalya’nın Alanya ilçesi İncekum plajında kaybolan iki Suriyeli çocuk ailesine teslim edildi.

Plajda kaybolan iki çocuk ailesine teslim edildi

25 Ağustos 2018 11:55


Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen tatilciler Akdeniz sahillerine akın etti. Alanya’nın İncekum bölgesini tercih Suriyeli bir ailenin biri kız biri erkek 2 çocuğu kayboldu. Suriyeli aile çocuklarını plajda ararken 2 çocuğu plajdaki Arena büfede görevli Nimet Erdoğan buldu. Çocukları bulan Erdoğan, çocukların ağlamaması için onlara dondurma verdi. Büfe işletmecisi ise megafonla anons edip çocukların ailesini bulmaya çalıştı. Aramadın ardından çocukların annesi büfeye gelerek çocuklarını teslim aldı.




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