Plajda yürüyüş yapmak için alınan otopark ücreti iade edildi

Antalya'da yürüyüş yapmak için yaya olarak gittikleri plajda otopark ücreti ödeyen çiftin parası iade edildi.

Antalya'da bir avukatlık bürosunda çalışan Erol Çebi, 22 Ekim 2017 günü hamile eşi Marina Çebi'nin isteği üzerine Topçam Plajı'na gitti. Plaj görevlileri, sadece yürüyüş yapmak isteyen çiftten kişi başı 6 TL ücret istedi. Çebi ise piknik için gelmediklerini, yaya olarak girip kısa süreli yürüyüş yapacaklarını söyledi. Ancak görevliler, giriş ücreti almakta ısrar etti. Verdikleri ücret karşılığında görevliler Çebi çiftine otopark fişi kesip, plaka bölümüne de çiftin adını ve soyadını yazdı. Yaya olarak girmelerine rağmen otopark fişi kesilmesini kabul etmeyen Çebi, durumu Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyetine taşıdı. Başvuruyu değerlendiren tüketici heyeti, işletmeci şirketin savunma yapmadığına dikkati çekerek Çebi çiftini haklı gördü.

Erol Çebi, kendisi ve eşi için ödediği otopark bedelinin iade edildiğini söyledi. Plaja yaya olarak girdiklerini ifade eden Çebi, "Para hesabıma yattı. 12 TL bedel iadesi, 12 TL vekalet ücreti olmak üzere toplamda 24 TL aldım. Karar tüm Türkiye'ye örnek olacak" dedi.