İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Plakasız çalıntı motosiklet, şase numarasından tespit edildi

Antalya’da plakasız bir motosikleti durduran polis ekipleri, şase numarasını sorguladıkları motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Antalya'da plakasız bir motosikleti durduran polis ekipleri, şase numarasını sorguladıkları motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Olayla ilgili Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.


Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, üzerinde Suriye vatandaşı Abdurnasır K.'nın bulunduğu motosikleti plakasız olduğu gerekçesiyle durdurdu. Motosiklet üzerinde inceleme yapan ekipler, motosikletin şasesi üzerinde yaptığı sorgulamada, 29 Temmuz'da Muratpaşa ilçesinden çalındığını belirledi. Motosiklet üzerinde bulunan Abdurnasır K., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Abdurnasır K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis merkezine çekilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.