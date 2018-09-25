Plakasız çalıntı motosiklet, şase numarasından tespit edildi

Antalya'da plakasız bir motosikleti durduran polis ekipleri, şase numarasını sorguladıkları motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Olayla ilgili Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, üzerinde Suriye vatandaşı Abdurnasır K.'nın bulunduğu motosikleti plakasız olduğu gerekçesiyle durdurdu. Motosiklet üzerinde inceleme yapan ekipler, motosikletin şasesi üzerinde yaptığı sorgulamada, 29 Temmuz'da Muratpaşa ilçesinden çalındığını belirledi. Motosiklet üzerinde bulunan Abdurnasır K., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Abdurnasır K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis merkezine çekilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.