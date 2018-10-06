Plastik Okyanus Muratpaşa'da gösterildi

Muratpaşa Belediyesi, ilçenin farklı okullarından 500'ün üzerinde öğrenci için Craig Leeson'un okyanuslardaki plastik kirliliğine dikkat çeken ‘Plastik Okyanus' belgeselinin gösterimini gerçekleştirdi.

Çevreci Komşu Kart projesiyle Muratpaşa'da nitelikli evsel atıkları tam bir geri dönüşüm zinciri içine alan Muratpaşa Belediyesi, gazeteci Craig Leeson, nadiren görülebilen Mavi Balina'yı ararken el değmemiş okyanusun ortasında plastik atıklar bulmasının ardından 4 yıllık bir araştırmayla ortaya çıkan Plastik Okyanus isimli belgeselin gösterimini gerçekleştirdi. Muratpaşa'nın farklı okullarından yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda ücretsiz olarak gösterimde Belediye Başkanvekili İbrahim Cephaneci de yer aldı.

Cephaneci, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından plastik atıklar konusunda hazırlanan raporda Akdeniz'in bir plastik denizi olma riski ile karşı karşıya kaldığı vurgulandığını söyledi. WWF'nin “Plastik Kapanından Çıkış: Akdeniz'i Plastik Kirliliğinden Kurtarmak” başlıklı raporunda Akdeniz'deki atıkların yüzde 95'ini plastik maddelerin oluşturduğu ve Akdeniz'de yaşayan 134 tür deniz canlısının plastik atıkları yediğinin ifade edildiğini belirten Cephaneci, “Buradaki asıl soru, insanlık daha fazla plastik üretmeden yaşamını sürdürebilir mi, doğaya zarar vermeyen döngüsel bir sistem tasarlanabilir mi? Biz, Muratpaşa Belediyesi olarak Çevreci Komşu Kart Projesi'yle bu döngüsel sistemin kurulması için önemli bir adım attık. Evlerde tüketim kaynaklı ortaya çıkan ambalaj atıklarını, cam, plastik, kağıt olarak sınıflandırılmasını sağlayarak topluyoruz. Bunun karşılığında da Çevre Komşu Kartlara TL karşılığı olan puan yüklüyoruz. Böylece evsel atıklar tam bir geri dönüşüm zincirine dahil edilmiş oluyor.”

Plastik okyanus

Cephaneci'nin konuşmasının ardından öğrenciler 100 dakika süren belgesi büyük bir dikkatle izledi. Belgesel, Leeson'un okyanusta plastik atıklar bulmasının ardından serbest dalış şampiyonu Tanya Streeter ve araştırmacılardan oluşan bir ekiple 4 yıl boyunca dünyanın farklı bölgelerinde 20 noktaya yaptıkları seyahatlerde okyanusların kırılgan durumunu araştırdığı belgeseli plastik kirliliğinin alarm veren gerçekleri ortaya çıkarıyor.