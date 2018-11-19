Polikistik overli kadınlar da hamile kalabilir

Dr. Sibel Kaya, üreme çağındaki kadınlarda polikistik over sendromunun sık görüldüğünü belirterek, bu hastaların da gebe kalabileceğini ve gebelikte başarılı sonuçlar elde edebileceğini söyledi.

Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen hastalıklardan olan polikistik over sendromu (POS), yumurtlayamama sorunu ve kısırlığın yanı sıra tedavi edilmediğinde kalpten hipertansiyona kadar birçok hastalığın oluşumuna yol açıyor. Polikistik over sendromu belirtilerine karşı uyanık olmak erken tedavi şansı oluşturuyor aksi durumda geç kalan tedavi sağlığı tehdit edebiliyor. Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de neden oluyor. Tüm bu şikayetler, psikolojik sorunları kaçınılmaz hale getiriyor. Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Sibel Kaya, polikistik over sendromu ve belirtileri hakkında bilgi verdi. Sağlıklı bir ergenlik döneminde adet düzensizliğinin normal karşılandığını ifade eden Kaya, bunun bir hastalığın nedeni olarak ortaya çıkabileceğinin çoğu zaman akla getirilmediğini kaydetti. Kaya, “Bu nedenle adet düzensizliği görülen ergenlik dönemindeki kızlara kan testleri de yapılarak polikistik over olup olmadığı araştırılmalıdır. Polikistik over sendromu doğurganlık döneminde görülen endokrin bir hastalıktır. 13 ila 19 yaşlarında kıllanma artışı ve akne problemi ile kendini belli eder. Bu durumu adet gecikmeleri, yani adet düzensizliği takip eder” dedi.

“Tedavi edilmezse sağlığı tehdit edebilir”

Ultrason muayenesinde yumurtalık boyutlarının arttığı ve 2-9 milimetre arasında çokça foliküllerin olduğunun görüldüğünü söyleyen Kaya şöyle konuştu:

“Yumurtalıkların bir tanesinde gözlense bile tanı için yeterlidir. Polikistik over sendromu adet düzensizliğine neden oluyorsa öncelikle bu sorunun ortadan kaldırılması için gerekli tedavi başlanmalıdır. Yumurtlama uyarıcı tedavi ise ancak hasta çocuk sahibi olmak istediği takdirde uygulanmaktadır. Hastalığın kontrol altına alınmaması ya da tedavisinin tamamlanmaması, uzun dönemde hasta açısından önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Polikistik over sendromu tedavi edilmediğinde hastaların yüzde 50'sinde insülin direnci, yüzde 8'inde Tip 2 diyabet, kıllanma artışı, akne, obezite ve kalp damar hastalıkları görülme riski vardır.”

Polikistik over sendromunun belirtilerini anlatan Op. Dr. Sibel Kaya, ergenlik döneminde bir ya da iki adet dönemi sonrası adet görememenin de belirtiler arasında yer aldığını söyledi. Kaya, “Adet düzensizlikleri, olağan dışı kanama, vücutta fazla kıllanma, yüzde ve sırtta aşırı sivilcelenme, cilt dokusunda değişiklik, el üstünde lekelenmeler, hamile kalmada zorluk ya da kısırlık, kilo alma, aşırı saç dökülmesi, ses kalınlaşması, göğüs ölçüsünde değişiklik belirtiler arasında yer alır” dedi.

“Başarılı sonuçlar elde edilmektedir”

Tedaviye değinen Kaya, tedavinin hastanın yaşı ve isteğine göre değiştiğini belirtti. Öncelikle kilo kontrolünün sağlanması, kilo kaybı ile düzenli adet görme oranının yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, “Çocuk sahibi olmak istemeyen hastalarda amaç hastanın hormonal dengesini düzenlemek ve düzenli adet görmeyi sağlamaktır. Bunun için doğum kontrol hapları veya progesteron içeren hormonal tedaviler uygulanabilir. Polikistik over sendromu olan hastalar da gebe kalabilir. Ancak gerektiğinde kilo kontrolü, insülin direncini kıran ilaçlar, yumurta geliştirici ve yumurtlamayı uyaran ilaç tedavileri ile gebelikte başarılı sonuçlar elde edilmektedir” diye konuştu.