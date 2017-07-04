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04 Temmuz 2017 17:12

Polis 2 hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Polis 2 hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı

04 Temmuz 2017 17:12


Dün saat 19.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi’ndeki bir kıraathane gelen Mehmet Kızılkaya isimli kişini içinde bin 700 TL bulunan cüzdanını kaybetmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine işyerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin sürekli kıraathane gelen 39 yaşındaki S. G. olduğu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli S. G. emniyetteki ifadesinde cüzdanı aldığını itiraf ederek, içinde bulunan parayı harcayarak cüzdanı ise çöpe attığını söyledi.


Diğer yandan, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fığla Mahallesi’ndeki bir evden televizyon çalınarak bir ikinci el eşya satışı yapılan bir işyerine 100 Euro karşılığında sattığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, çalıntı televizyonu satan kişinin 21 yaşındaki C. Ş. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer şüphelinin ise adliyedeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.




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