Polis memuruna Antalya'da veda

Erzurum'da görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru memleketi Antalya'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da 30 Eylül'de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Ersamut'un cenazesi, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Antalya'ya getirildi. Ersamut için Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Hamidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli personel, polis memuru Yusuf Ersamut'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ersamut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.