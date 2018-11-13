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Polis traktör hırsızları için 38 saatlik kamera izledi

Antalya’da 3 traktörü çalan 2 hırsız, 38 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalandı.

Antalya'da 3 traktörü çalan 2 hırsız, 38 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinden yakın tarihlerde 3 traktörün çalınmasına ilişkin araştırma başlattı. Polis ekipleri kentte ve çevre illerde daha önce traktör hırsızlığına karışan 18 şüpheliyi takibe aldı.


Kentteki 38 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, tır dorsesine koydukları traktörü Konya'daki bir çiftçiye sattıklarını belirledikleri D.P. ve M.C'yi gözaltına aldı.


Şahısların yakalanmamak için kamera güzergahlarında yüzlerini elleri ile kapattıkları ve bere taktıkları görüldü. Polis ekipleri, traktörleri sahiplerine teslim ederken adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise tutuklandı.

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