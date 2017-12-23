’Polis ve savcıyım’ diyerek 100 bin lira dolandırdı

İlk olay Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’nde meydana geldi. A.K.’yi arayarak telefonda kendisini ‘polis Ömer’ olarak tanıtan dolandırıcı, ’kimliğinin ve banka hesap bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, bu kişileri yakalamak için verecekleri hesap numarasına parasını yatırmasını, bu hesap üzerinden suçlulara ulaşacaklarını’ söyleyip vatandaşı ikna etti. Telefonda polisle görüştüğünü zanneden A.K. dolandırıcılara 7 bin lira ve 2 çeyrek altını verdi.

İkinci olay ise Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’nde T.T. ve E.T. çiftinin başına geldi. Dolandırıcı yine aynı yöntemi kullanarak yaşlı çiftin, 26 bin lira, 1 bilezik, 1 cumhuriyet altını, 6 reşat altını, 1 alyans, 1 çift küpe, nazarlık şeklinde 1 altın, 5’i 1 yerde altınlarını aldı.

Memleketine kaçacaktı

Yaşadıklarını yakınlarına anlatan AK. ve T.T.,E.T. çifti dolandırıldıklarını anladı. Mağdurların polise başvurması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, onlarca güvenlik kamerasını inceledi ve müştekilerin ifadelerini aldı. Ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı bulunan 34 yaşındaki Süleyman Ö., olduğunu belirledi. Otobüsle memleketine gitmeye hazırlan Süleyman Ö., vatandaşlardan aldığı para ve ziynet eşyalarıyla yakalandı. Şahsın paralardan sadece 100 lirasını bilet için harcadığı belirlendi.

Öte yandan Süleyman Ö.’nün eline geçirdiği bir sabit telefon listesinden rastgele kişileri arayarak, kazandığı güvenin ardından konuya cep telefonu üzerinden devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.