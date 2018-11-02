Polis, yeni trafik kanunu hakkında sürücülere bilgiler verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikleri hakkında sürücülere bilgiler verdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nundaki değişikliklerle ilgili sürücülere bilgi verdi. Alanya Şoförler Odası'nda düzenlenen bilgi toplantısına oda üyeleri, taksiciler ile çok sayıda araç sürücüsü katıldı. Yapılan değişikliklere uymayanlara ağır cezaların uygulanacağını aktaran polis, bu kanunun amacının karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemek olduğu aktardı. Bilgilendirme sonrası soru cevap şeklinde geçen toplantıda sürücüler takıldıkları konuları polis ekipleriyle paylaştı.