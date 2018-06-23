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23 Haziran 2018 13:43

Polis yol denetimlerinde çocuklara hediye veriyor

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Ramazan Bayramı’nda başlattıkları çocuklara hediye verme uygulamasına devam ediyor.

Polis yol denetimlerinde çocuklara hediye veriyor

23 Haziran 2018 13:43


Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil, Denetleme ve Büro Amirliği Ekipleri Ramazan Bayramı Tatili süresince yaptığı yol denetimlerinde, çocuklara yönelik değişik hediyeler verme uygulaması gerçekleştirmişti. Bu uygulamadan olumlu sonuçlar alan emniyet görevlileri bu uygulamayı devam ettirme kararı aldı.


Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından çocuklara polis- halkla ilişkilerini güçlendirmek, polislerle çocuklar arasında sempati oluşturmak amacıyla trafik kuralları ile ilgili faydalı bilgiler içeren puzzle ve minik polis kimlik kartı hediye ediliyor.




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